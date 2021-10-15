歷經超過一年的磋商，國票金(2889)及安泰銀(2849)正式宣布雙方合併，國票金擬支付現金及甲種特別股取得安泰銀全數股權、納為全資子公司，預計12月2日召開股臨會議決，安泰銀未來維持獨立運作架構不變。

國票金表示，本次股份轉換案交易對價為每股17.212231元，安泰銀每股普通股可換得9.46673元現金及國票金甲種特別股0.493344股，較安泰銀12日收盤價17元溢價1.2％、為6月底每股淨值17.44元的0.99倍。

本次併購案總資金約337億元，其中，現金占比55％、特別股占比45％，現金部分，國票金擬辦理現金增資發行普通股支應，預計籌資185.35億元。可轉換甲種特別股預定發行價格為每股15.7元、股息率3.85％，非累積型、無到期日，發行滿1年後可轉換為普通股、滿7年以利益交換（IRS）指標利率的固定加碼重設股息率，亦可依發行價買回。

此次股份轉換案尚須提請國票金及安泰銀股東會議決通過，雙方預計12月2日召開股東臨時會議決，再向主管機關進行一切必要申請作業程序。安泰銀屆時將依規定向證交所申請下市，並於股份轉換基準日終止上市，時程則須視國票金辦理現增時程而定。