高雄城中城大火釀46人死亡、41人受傷，高市消防局長李清秀表示，多數罹難者都是嗆傷致命。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，在火災現場吸入大量濃煙恐因肺水腫缺氧和一氧化碳中毒導致昏迷死亡；若從火場幸運獲救，也要特別注意肺功能變化，以及肺阻塞、肺纖維化和肺癌的產生。

蘇一峰昨在臉書發文表示，大量吸入火災的濃煙後，可能會造成急性肺損傷缺氧，而滾燙的濃煙也可能會灼傷肺部與呼吸道，進而導致呼吸道水腫，無法進行氣體交換。因此在火災發生的現場，可能會因為肺水腫缺氧與一氧化碳中毒昏迷而死亡。

蘇一峰也提醒，在火災現場幸運獲救的民眾，之後也要特別注意自己肺功能的變化，以及後續是否出現肺阻塞與肺纖維化，甚至是肺癌的狀況。

高雄鹽埕區城中城大樓昨天清晨發生火災，造成46死、41傷的慘劇，是高雄有史以來最嚴重的火警傷亡，引起各界關注。而高雄市消防局點出這場惡火致命的5大原因，其中包括「火災發生時間在清晨，多數住戶熟睡」、「以弱勢長者較多」、「1至6樓有易燃建材」、「裝潢建材不符合消防標準」、「樓梯堆滿雜物導致逃生不易」。