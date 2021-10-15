「FBI帥哥」網紅鄧佳華，日前才向被她告性騷擾的G奶網紅星諠道歉，沒想到又用言語騷擾G奶女模Yumi.k，甚至被「雪乳戰神」郭鬼鬼指控騷擾，遭到連千毅冷凍一星期，這讓鄧佳華不滿拍影片喊話：「我是哪裡騷擾到妳（郭鬼鬼）了」，雖然事後自拍影片道歉「希望能交個朋友」，不過卻遭對方PO百字文回嗆。

鄧佳華昨（14號）上傳影片對郭鬼鬼道歉，甚至喊話「想與妳當朋友」，不過郭鬼鬼完全不領情，直接怒嗆：「鄧佳華先生，『騷擾』是動詞，我不接受你所謂歉意」，對於鄧佳華拿著她的新寫真拍照表示：「我討厭看寫真集，寫真集是給宅男看的」，她則反擊：「你在我粉專的公開留言，我回『口不擇言 牙牙學語』，就是想提醒你，請尊重我花了許多心力，一點一滴完整的寫真書作品」。

郭鬼鬼表示看到鄧佳華留言、私訊從不回應，未料還是掉入對方陷阱，竟把她的回應截圖PO上網表示：「郭鬼鬼喜歡我，為了引起注意到處針對我留言」，私訊內容更寫道：「可以幫我更深入了解你的背景嗎？」讓她怒斥：「不可以利用自己弱勢形象博取同情，不可以仗著連董當庇護傘，惹禍出事後道歉就沒事」，這樣反而讓人認定「這樣也能當網紅喔？」

郭鬼鬼強調「性騷擾女生怎樣都不能寬恕」，先是喊話鄧佳華快把和解金給受害者，接著要他不要再開狂小號帶風向，未來不會再受留言影響，畢竟自己不會如此輕易就被弄哭，根據《ETtoday》報導，經紀人表示鄧佳華拼命發文跟PO影片想帶風向，甚至揚言要讓郭鬼鬼掉下眼淚，坦言「照顧鄧佳華真的到很心寒的地步。」