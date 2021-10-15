離NBA賽季正式開打剩下6天時間，各隊都已摩拳擦掌準備好開季，也在熱身賽努力進行磨合，不過籃網和76人這兩隊在夏天發生了不少問體，使得球隊和諧出現了裂縫，其中班西蒙斯(Ben Simmons)因不滿球隊拒絕參與各項活動，但鬧到最後據說還是會回到球隊，而籃網控球厄文(Kyrie Irving)堅持不打疫苗，讓球隊祭出罰則。

Kyrie Irving closing statements during his IG LIVE.



"See if they play this on @FirstTake



"No I'm not retiring"#NetsWorld | @KyrieIrving pic.twitter.com/lOfnKjEJML — Jeri Tsai (@JeriTsaiNets) October 14 2021

籃網規定若厄文在開季前都還是不願施打疫苗，將取消他的訓練及比賽，也確定取消與他談判延長合約，這讓厄文的NBA生涯出現危機，就算他成功交易到別隊，也不見得有球隊願意讓他打球，在球隊老闆蔡崇信、總經理馬克斯(Sean Marks)、隊友杜蘭特(Kevin Durant)苦口婆心勸他之下，他仍不為所動，甚至開直播嚴正表明自己的立場。

而據ESPN記者溫霍斯特(Brian Windhorst)報導表示，籃網在8月知道紐約市長頒布疫苗強制令後，就開始努力勸導球員施打疫苗，為此工作了好幾周，而到了訓練營開打時就只剩厄文還沒打，不過厄文卻向球隊承諾說別擔心，這並不是個問題，之後全隊在老闆蔡崇信家開會，蔡崇信態度堅定，就是要他打疫苗。

厄文當時也在場，但球隊回到紐約後，他還是沒有打，這讓球隊上下對他非常失望，據近日溫霍斯特的報導表示，決定對厄文祭出懲處的人包含老闆蔡崇信、總經理馬克斯，而且還有球隊一哥杜蘭特和二哥哈登(James Harden)，據傳杜蘭特也同意籃網封殺厄文，雖然他們私下交情不錯，但為了球隊杜蘭特還是選擇「大義滅親」。

對此厄文直播強調：「我仍舊渴望能在新球季出賽，但不要以為我會因為這起事件而妥協，相信我，我不會被擊倒而提前退役的。」他繼續自己孤傲的堅持，認為在做正確的事，令人諷刺的是，之前堅決不打疫苗的勇士悍將威金斯(Andrew Wiggins)都已妥協，為何他卻還如此堅持，對此網友表示：「放棄他吧，可千萬別打了！」