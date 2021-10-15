高雄鹽埕「第1鬼樓」城中城大樓14日清晨大火，造成46死慘劇，檢警發現，起火前，1個人影離開20秒後，位於一樓茶具藝品行隨即起火，警方帶回郭姓茶具行業者及其黃姓女友等人調查，由於郭男、黃女供詞有出入，且當時疑似也有點燃蚊香、香灰等易燃物，是否為釀災主因，警方已朝人為縱火追查上午9點將移送檢方進行複訊。

警方查出，年約50歲、綽號「阿文」的郭姓老闆，常和黃姓女友及友人聚集在茶具行裡泡茶聊天、喝酒，酒後曾發生多次口角糾紛，轄區鹽埕分局也有多次前往排解糾紛紀錄。不過，兩人不住在該大樓，分別有各自住處，但常到茶具行後方的套房 。

有目擊者指稱，郭男疑與黃女昨晨又發生爭執，後來郭男騎車沿府北路往七賢三路離去，事隔約2小時茶具店即起火燃燒，此關鍵內容成檢警追查重點，不排除有人為縱火的可能。

據了解，茶具行後方就是此次大火疑似起火點，該對情侶在火警前也曾在此逗留，並疑有點燃蚊香、香粉等易燃物，而郭男與黃女對案發時的狀況說法有所出入，警方前後問了3次仍兜不起來，因此檢警研判兩人涉有重嫌，但因兩人拒絕夜間偵訊，將待今天將進行調查釐清。

此外，城中城1樓二手電器行的邱姓老闆，因二手電器堆滿騎樓，警消懷疑廢舊電器太多，且堵住逃生口，電器易燃物造成大火蔓延竄燒，也被檢警列為約談對象，但目前並未列為關係人。