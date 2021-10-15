昨天（14）是重陽節，全台灣僅台北市沒有重陽節敬老金。對此，國民黨青年團前團長、現台北市議員李柏毅辦公室主任田方倫表示，台北市市長柯文哲2016年起打著所謂「公平正義」的旗子停發敬老金，時任前北市議員李新幕僚的他便著手進行相關研究，後擔任李柏毅他也特別寫了質詢稿，闡述應發放敬老金的原因，他能理解年輕世代的相對剝奪感，但他也必須提醒一句：「記得有一天你也會老。」

田方倫14日在臉書發文表示，重陽節他走遍信義、松山區近百場活動，最多長輩向他反映的意見，就是希望重發重陽節敬老金。

田方倫指出，柯文哲2016年起打著所謂公平正義的旗子停發敬老金，當時在李新辦公室的他，也做了很多的功課跟研究，思考這個案子的可行性跟後續執行效度。他2019年也幫李柏毅撰寫質詢稿，告訴台北市政府敬老金理當發放的原因，因為敬老除了尊重跟慰問長者外，它是長照的最後一哩路，讓地方里長、里幹事、社工，能夠了解很多長者最近的生活及需求。

對此，田方倫強調，全台灣就只有台北市沒有敬老金，金額當然可討論、方式也可調整、作法亦可更細緻，但是給長輩的尊重不應輕易刪除。他能理解年輕世代的相對剝奪感，所以他也很期待此議題能有更多年輕人參與討論，但總要記得「有一天你也會老」 ，故必須集思廣益，為台北市的長者爭取一些尊重與關懷。