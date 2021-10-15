高雄市鹽埕區城中城大樓火災示意圖。（中時資料照）

高雄城中城暗夜惡火！上百住戶受困 大樓全面狂燒已成廢墟

【LIVE直播】高雄奪命大火災後現場 外牆一片焦黑最新畫面

高雄市鹽埕區府北路上的城中城社區大樓14日凌晨一場惡火，釀出46死41傷慘劇，亦為高雄市歷年來死傷最慘重的單一建物火災，經了解，此次事故死傷最嚴重的樓層為7至9樓，光是罹難人數就有35人。

城中城社區大樓14日凌晨3時許突然竄起惡火，歷時4小時才撲滅火勢，整棟大樓一度陷入火海，在火警現場呼救聲四起，猶如人間煉獄，經搜救人員三度逐層逐間搜索，最終確定為46人死亡、41人受傷，死亡人數僅次於1995年衛爾康餐廳大火，亦為高雄市史上死傷最慘重的單一建物火災。

而城中城為住商混合大樓，7至11樓於近年改建為分租套房，多數死傷落在此樓層區間，又以7至9樓最為嚴重，死亡人數分布為，1樓1人、6樓1人、7樓9人、8樓4人、9樓22人以及樓層不詳9人；受傷人數分布為，7樓4人、8樓2人、9樓6人、10樓7人、11樓7人以及樓層不詳15人。

警消初判起火點位於一樓的茶具行，檢警目前帶回事發前曾在茶具行喝茶的黃姓女子及其郭姓男友，釐清是否因起口角才釀災，同時認定兩人涉有重嫌，列為重要嫌疑人，全案將朝向人為縱火偵辦。

繁華一時的城中城大樓於民國70年完工，屋齡已40年，為地上12樓、地下2樓的住商混合大樓，但隨著商圈轉移，人流不再，商城則因長年閒置疏於管理，牆壁斑駁、鋼筋外露是常見風景，城中城更被冠上「高雄第一鬼樓」的稱號，房價直直落，容納許多弱勢族群長年窩居，成為治安黑暗角落。

7至11樓住宅區的樓梯與走廊雖然老舊，但還算明亮。(圖／假文青的廢墟散步)

廢棄的商場走廊放滿了棄置的物品。(圖／假文青的廢墟散步)

牆壁上有阿彌陀佛的噴漆，不清楚是遊民或是來探險的冒險者所留。(圖／假文青的廢墟散步)