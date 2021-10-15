高雄市鹽埕區府北路上的城中城社區大樓14日凌晨一場惡火，釀出46死41傷慘劇，亦為高雄市歷年來死傷最慘重的單一建物火災，經了解，此次事故死傷最嚴重的樓層為7至9樓，光是罹難人數就有35人。
城中城社區大樓14日凌晨3時許突然竄起惡火，歷時4小時才撲滅火勢，整棟大樓一度陷入火海，在火警現場呼救聲四起，猶如人間煉獄，經搜救人員三度逐層逐間搜索，最終確定為46人死亡、41人受傷，死亡人數僅次於1995年衛爾康餐廳大火，亦為高雄市史上死傷最慘重的單一建物火災。
而城中城為住商混合大樓，7至11樓於近年改建為分租套房，多數死傷落在此樓層區間，又以7至9樓最為嚴重，死亡人數分布為，1樓1人、6樓1人、7樓9人、8樓4人、9樓22人以及樓層不詳9人；受傷人數分布為，7樓4人、8樓2人、9樓6人、10樓7人、11樓7人以及樓層不詳15人。
警消初判起火點位於一樓的茶具行，檢警目前帶回事發前曾在茶具行喝茶的黃姓女子及其郭姓男友，釐清是否因起口角才釀災，同時認定兩人涉有重嫌，列為重要嫌疑人，全案將朝向人為縱火偵辦。
繁華一時的城中城大樓於民國70年完工，屋齡已40年，為地上12樓、地下2樓的住商混合大樓，但隨著商圈轉移，人流不再，商城則因長年閒置疏於管理，牆壁斑駁、鋼筋外露是常見風景，城中城更被冠上「高雄第一鬼樓」的稱號，房價直直落，容納許多弱勢族群長年窩居，成為治安黑暗角落。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。