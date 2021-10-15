高雄城中城大樓經歷毀滅性的一天，現場生死悲喜交織。一名70歲在園藝店上班的老翁求生8小時後幸運獲救，女老闆看見他激動大喊「歐吉桑加油啊！」年僅8歲的張姓女童與母親成功逃生，原本還擔心課本文具全燒毀沒辦法上學，學校承諾買新的才放心。

一名園藝行女老闆上午發現住在城中城的老員工沒來上班，趕到現場察看才知道凌晨發生大火，前進指揮所白板上遍尋不到老先生的名字，她趕緊拜託消防員到9樓找人。上午10點30分傳出好消息，老先生成功生還，搭雲梯車被救出火場，女老闆喜極而泣大喊「歐吉桑加油啊！」

與母親同住在9樓的張姓女童，今年才剛轉學到鹽埕區念小三，凌晨母親機警聞到煙味，立刻抓起女兒到陽台待援，消防隊員搭雲梯車升起，第一時間就看見母女並將她們救下送醫。幸好母女僅輕微嗆傷，校方為了讓女童安心，承諾重新贈與一套上學用品，並另行心理及課業輔導。

住在城中城對面的趙姓婦人，原本15日要簽約買下城中城8樓一間16坪套房出租，與賣方談妥以40萬元成交，沒想到還來不及簽約，一切都付之一炬。

趙婦痛批當地治安與環境衛生不佳，特別是城中城，一樓中午開始就有人在騎樓飲酒，喝多了就容易打架鬧事。大樓內也因低房租房價，加上沒管理組織，住客三教九流，且拾荒住戶多，到處都堆滿雜物，以前他們就常擔心，這樣的環境遲早會出事。

誇張的是，許多人歷經生死和親人分離，但在現場仍有當地居民，中午就大剌剌坐在城中城對面超商門口喝啤酒乾杯欣賞「救災秀」，離譜行徑與消防人員全副武裝的模樣行成強烈對比。