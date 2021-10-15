行政院長蘇貞昌12日和國民黨立委鄭麗文爆發嚴重口角，蘇還當場大罵鄭「不要臉」，現場火藥味十足。（資料照，陳信翰攝）

行政院長蘇貞昌12日在立法院接受國民黨立委鄭麗文質詢時，拋出「不會像妳這樣袂見笑」，引發批評。國民黨青年部副主任詹為元昨(14日)在臉書強烈譴責蘇貞昌，不是有正當理由就能指責對方「袂見笑」，如果這論述成立，那范雲委員對「3+11政策」到現在都不道歉，躲了好幾個月，現在因為政治勢力出來力挺立委陳柏惟，卻對鄭麗文被罵「袂見笑」不聞不問，這是不是「袂見笑」？

詹為元指出，事發至今沒看到蘇貞昌道歉，也沒看到號稱女權鬥士的范雲，以及其他民進黨女性委員出來斥責蘇貞昌。有些基本的是非價值與道德準則是不能因為政治改變的，不能因為政治利益就扭曲內心的基本價值。

詹為元提到，如果各位覺得這樣說范雲很不應該，歡迎來指責，也歡迎民進黨的女性委員出來指責，自己全都概括承受，因為現在這樣罵他就等於罵蘇貞昌，「如果你們不好意思罵蘇貞昌沒關係，都來罵我吧」，這件事情錯就是錯，蘇貞昌今天如果跟鄭麗文委員道歉，就會馬上跟范雲委員道歉，因為再怎麼不堪，都不應該公然罵對方「袂見笑」。