百達翡麗再掀綠面風潮，而且又是複雜功能腕表，表壇又要轟動一陣子。（Patek Philippe提供）

今年7月，百達翡麗（Patek Phillippe）才剛上市不到三個月的編號711/1A-014綠面金鷹（Nautilus）不鏽鋼腕表，在拍賣會上以41萬6000歐元（約台幣1400萬）落槌，一轉手就飆漲了14倍，表迷激動的情緒尚未平復，如今百達翡麗又加碼推出三款編號5204、5905和5930最新複雜功能腕表，其中有兩款是綠面表，一場綠面風潮，又將轟動表壇。

百達翡麗型號5905/1A-001精鋼自動飛返計時秒年曆腕表，172萬5000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗綠面不鏽鋼金鷹表的臨別秋波，美得讓人難以忘懷，如果是綠面、又是不鏽鋼表殼的複雜功能腕表，更加讓人心癢難耐，編號5905/1A-001飛返計時年曆腕表，不僅首度推出不鏽鋼款，且是橄欖綠的放射狀表盤，一出場就讓人驚豔，專利年曆裝置可根據30日和31日的月份變化自動調整顯示，每年只需在3月1日校正一次。

百達翡麗編號5930P-001鉑金自動飛返計時世界時間腕表，293萬2000元。（Patek Philippe提供）

另一款同樣是綠面表盤的5930P-001世界時間飛返計時腕表，結合世界時間和飛返計時的功能，鉑金表殼與綠色表盤完美搭配，再加上綠色鱷魚皮表帶，更加時尚亮眼，綠表面以手工綴以環形交錯飾紋，盡顯精工技藝，世界時間功能可同時顯示24個時區時間，只需按下10點鐘位置的按鈕即可校正。

百達翡麗編號5204R-011玫瑰金雙秒追針萬年曆腕表，903萬9000元。（Patek Philippe提供）

編號5204R-011雙追針計時萬年曆腕表則是採用經典不敗的玫瑰金表殼搭深灰色表面，CHR 29-535 PS Q機芯在藍寶石玻璃表殼底蓋下一覽無遺，具備人手上弦、雙導柱輪、橫向離合器與七項專利的創新設計。