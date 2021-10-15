53歲美魔女翁虹早年演出電影《狗蛋大兵》、《報告班長4拂曉出擊》等廣為台灣觀眾熟知，近年她將工作重心移往大陸，和老公及女兒相隔兩地一年多後，近期一家三口決定一起定居上海，結束「遠距離家庭」狀態。昨(14日)翁虹曬照替女兒水晶慶生，可見14歲的水晶繼承了媽媽的高顏值，擁有一張瓜子臉和雙眼皮大眼，氣質清純，更有人讚像是剛出道的歐陽娜娜。

翁虹早年以亞洲小姐冠軍頭銜出道，2005年與前夫伍偉傑離婚後，2007年與台灣富商劉冠廷梅開二度，近年因新冠肺炎疫情，打亂了不少人原本可以藉由坐飛機和家人相聚的生活，去年5月翁虹急忙到香港奔喪處理母親後事，之後進劇組拍戲，和老公、女兒久久無法見面，某日翁虹隨口提議：「不然你們過來？」，沒想到老公答應，在上海找到適合女兒的學校後就決定搬到當地定居。

翁虹女兒昨過14歲生日。（圖／翻攝自翁虹微博）

去年翁虹曬出女兒水晶「轉少女」的美照，引來網友大讚女神女兒遺傳了好基因，更有人誇像Twins的阿嬌。今年9月翁虹過生日，她曬出跟女兒合影，兩人的精緻五官和白皙皮膚都相當吸睛，氣質都好的兩人更被誇是「神仙姊妹」，翁虹也寫下：「轉眼又一年過去了，這也是我們因疫情關係分開了14個多月後，第一次一家三口聚在一起過一個生日」。

翁虹回應網友。（圖／翻攝自翁虹微博）

昨翁虹發文，9月生日時女兒準備了一桌大餐表示孝心，如今換水晶過14歲生日，翁虹準備了椰子雞火鍋和用彩椒、雞胸肉製成的串燒，翁虹笑說：「妳不再是小水晶了是大水晶了，我的青春美少女，生日快樂」，並期許女兒永保純淨心靈、樂觀陽光，有網友說：「女兒的長相都會遺傳爸爸的基因，但是妳不用擔心，智商會遺傳媽媽基因」，引來翁虹自嘲說：「那就更慘了，我寧願這個隨爸爸比較好」。

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