臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

基進黨立委陳柏惟罷免案將於本月23日投票，陳為反制罷免13日起在選區內發起「100小時徒步行走」活動。活動第一天陳步行至達霧峰服務處時，陳母竟突然現場，兩人不僅相擁陳母還拿起毛巾為陳擦拭雨水，引發外界議論。對此，中廣董事長趙少康小編指出：「悲情牌有三寶：『哭哭、淋雨、媽媽好』。」痛批陳不僅在立法院要作秀，連走選區都要作秀。

陳柏惟13日清晨從烏日中山路出發走到霧峰，抵達他位於霧峰文化巷的服務處時，陳母突然現身，還拿起毛巾幫陳擦拭頭髮上的雨水，兩人緊緊相擁，陳母見自己兒子全身濕直呼心疼，並對縣長媒體表示：「作為一個媽媽我很驕傲」、「我是台灣人」。

趙少康小編隨後在臉書「康編碎碎念」發文表示：「悲情牌有三寶：『哭哭、淋雨、媽媽好』。但陳媽媽你知道嗎？你兒子需要的不是毛巾，是雨傘。」趙少康小編更諷刺陳柏惟，才走選區4小時就打媽媽牌，後面是不是要跪下親吻台中土地，最後一天可能要派「台中阿罵」出來才撐得住場面，「立院作秀就算了，連走選區都要作秀」。

此文一出引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「找媽媽哭？」「開放萊豬毒害人民百姓和其子女，這樣的民代就應該回家去懺悔」、「原來立法委員是走路、作秀而已這樣我也會」、「不是說每天都會回台中跟媽媽吃飯，怎麼今天看到媽媽時說好久不見？那你每天回台中是跟哪個媽媽吃飯啊？」「36歲了整天哭哭啼啼還是媽寶， 是要怎麼樣能夠保家衛國抗中保台呢？丟不丟臉羞不羞！」