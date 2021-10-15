不少男性擔心過量打手槍恐致陽痿，對此，性學專家許藍方表示，自慰和陽痿之間沒有絕對關係，但長期使用不正常的方式自慰，的確有可能導致陽痿發生，提醒民眾自慰不要往後夾或將生殖器壓在某處磨擦，因為可能導致陰莖的血管與海綿體受損。

許藍方在YouTube影片中提到，許多人都有個迷思「手槍打太多會陽痿」，但其實不是如此，自慰與陽痿之間沒有絕對關係，另外有不少人分不清楚陽痿和早洩，簡單來說就是陽痿是射出來之前就軟了，早洩則是太快射出來˙。

許藍方表示，打手槍導致陽痿通常是自慰使用太過激烈的方式而導致的，舉例來說，有些人自慰的時候，不是採取正常上下磨擦的方式，而是選擇往後夾或把生殖器壓在某個地方磨擦，長期可能會導致陰莖的血管與海綿體與受損，進而引起陽痿症狀。

許藍方指出，天天打手槍或一天打太多次的確可能導致硬不起來，舉例來說，如果你早餐的時候打手槍、午餐又打一次，到了晚上要與另一半實戰，很有可能會因為前面2次都已經吃飽喝足，導致晚上性慾降低，生殖器的刺激感和新鮮感都下滑，進而導致生殖器無法維持硬挺的狀態。

許藍方也說，凡事太多或太少都不好，都有可能導致各種身體的問題發生，但要提醒大家自慰與與陽痿和早洩並沒有絕對的關係，陽痿和早洩的發生比較有可能和自慰的方式有關聯，但只要平常自慰採取正常的方式，就不須要太過於擔心。