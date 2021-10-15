行政院長蘇貞昌。(中時新聞網直播)

蘇貞昌立院媒體聯訪回應

前駐泰代表李應元日前因健康因素向總統請辭，健康問題引發關注。民進黨立委管碧玲昨在臉書指出，李應元前大使在醫院治療中，一起祝福他早日康復。行政院長蘇貞昌今(15日)表示，李應元的身體狀況，我們非常的關心，希望他能夠早日康復，不過，對於醫療資訊，應該尊重醫師和家屬。

李應元因感染大腸桿菌身體不適，8月初向蔡英文總統提出辭呈，並於月底回國進行調理與醫療。總統府8月4日發布總統令，李應元已准辭職，應予免職，自9月1日生效。李應元當天發表公開信表示，今年5月感染大腸桿菌以來，身體漸感不適，體力也不堪負荷，唯恐有負職務所託，與家人商議後，決定向蔡總統提出辭職，以便回國進行調理與醫療。

而昨(14日)晚有媒體誤報李應元癌逝消息，遭管碧玲駁斥，「媒體嚴重誤傳！李應元前大使在醫院治療中，我們一起祝福他早日康復！祝福李應元，祝福他戰勝病魔！加油」。