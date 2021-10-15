【愛傳媒陳念初專欄】從疫情控制破口到現在的加Ｏ，從五倍券發放爭議到現在的使用體驗，政府就像部分老人家的硬殼，堅持己見，這與客家精神的硬頸精神不同，硬殼與硬頸在客家用語上雖有爭論，但卻是負面說詞，代表聽不進別人的意見，總是自吹自擂。

從最近蘇貞昌與鄭麗文在立法院的對罵看清本質，不要臉三個字發自行政院長蘇貞昌口中，罵的對象是質詢的立委，扯上當年對質詢人的拉拔是丟臉，也算大開眼戒。

駐德代表謝志偉的『國旗吐血說』與莊豐嘉的『為幽靈國慶生』，若在白色恐佈時期，在言論壓制的時代裡，這是犯了天條，但在民進黨蔡政府執政的完全權力下，彷彿還一直對照著那個管制的年代，即使官員或公廣集團媒體經理人說了不得體的話，都回到尊重的態度，這代表著另一種對比威權，民進黨掌握執政權後，不斷隱喻與對比著威權時代，都已經數十年的幽魂了，還會吐血與幽靈意識，真的一點都不像執政黨，只像是搶到權力的一群人。

中國古代大臣面對君王的官箴能力喪失，做官的禮法若盪然無存，這是腐敗的象徵。

公務員與官員有沒有禮法，是不是該為人民表率？看起來禮儀法度已經不太重要，把政權競爭對手壓制無法喘息，才是正辦。

陳柏惟的罷免案即將進行，他是哪一種立委？言行可受公評，扯上顏家的對照，又是另一種對比罷免，以為找到動機總動員，恐怕這次會踏入政治陷阱中。

國民黨數十年來一直被民進黨對照著，民進黨已經執政了，還在對照著幾乎溺水的政黨，當傲慢已成事實後，對照就會失去效力。

對比威權，就是另一種威權，還在消費著數十年前人民的痛，歷史不能遺忘，但歷史更不要重提，面對未來，面對責任，面對官箴，面對挑戰，面對和解，蔡政府傲慢後的內憂外患及腐敗，也將接踵而來。

我不會再喊蘇內閣下台，因為他還在傲慢中⋯⋯新世代思維不應該是這個樣⋯⋯

我是陳念初，年輕時筆名蒔影，今天的蒔影（Ying）語錄：「對比威權，就是另一種威權！」

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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