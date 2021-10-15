眼見班西蒙斯終於回到球隊報到，七六人老闆賈許哈里斯15日相當開心表示，「我們很高興能在場上看到他，我可能不該提到我們雙方對話，但我們所有人都很開心看到他回到費城，期望開幕戰看他上場！」可惜目前班西蒙斯似乎並未改變離隊立場。

七六人今天完成例行訓練之後，總教練瑞弗斯並未給出班西蒙斯能否參加明天出戰活塞熱身賽的相關訊息，班西蒙斯一回到七六人報到就馬上接受核酸檢測，如果他順利通過，明天將是他首次參加七六人球隊活動，但他似乎上場機會不高。

賈許哈里斯今天也提到七六人當前全隊接種新冠疫苗情況，「我們的疫苗接種率相當高，但我不想透露具體數字，很高興我們站在科學與公共安全這邊，也會繼續給球員疫苗相關的正確教育，讓他們了解施打疫苗的安全性與有效性。」

就算賈許哈里斯很想重新看到班西蒙斯穿上七六人球衣，但《The Athletic》記者查拉尼亞馬上潑他一臉冷水，強調班西蒙斯希望離開七六人的立場並未改變，一切只是班西蒙斯與他的經紀團隊耗盡籌碼，只能先行回歸費城，然後等待被交易出去的那天。