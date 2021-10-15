【愛傳媒陳朝平專欄】2016年民進黨執政前，國父紀念館和中正紀念堂，是陸客來台觀光的「標配行程」。
如此行程安排，有意無意地將中華民國的歷史和象徵性符號（包括了國旗、國徽、三軍儀隊、儀隊制服上的國花、徽章等），在不知不覺中，「傳輸」到了來台大陸人士的認知圖裡，這是極其成功的隱性政治教育。
2016年民進黨執政後，仇中反中，兩岸交流逐漸斷流，陸客不再來台。國父紀念館和中正紀念堂，只見外勞推著垂垂老矣的雇主，滿園喧囂，再無陸客蹤影。
2016年後的雙十國慶，中華民國的象徵性符號和視覺主色系，一步步從慶典和街頭裝置退場，光輝的十月，成了祭奠中華民國的日子，就連中華民國的歷史都被活生生地掐斷了38年！
夢裡，中華民國總統在國慶大典中，高聲領唱中華民國國歌，青天白日滿地紅的國旗，臨風飄揚，我穿著建中制服，站在介壽路上，驕傲地看著四周。
幡然醒來，赫然發現，那面青天白日滿地紅和它所代表的一切，離我們越來越遠了！
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