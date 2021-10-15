【愛傳媒黃珊珊專欄】在捷運科技大樓站附近的安東市場，每到平日中午用餐時間都人聲鼎沸，常常有很多上班族來買便當，這裡根本可以說是大安區的美食廚房！

每個週末我都會到台北市各處公有市場走走，大安區的安東市場就是讓我印象深刻的名單之一，雖然是傳統市場，但是座落的地點很好，環境乾淨衛生又整潔，市場裡的店舖生意也非常好，但外圍卻非常安靜，和旁邊高樓大廈比鄰，達成一個平衡和共生的狀態。

那天我還發現一件事情，還記得之前辦公室同事幫忙訂了一個便當非常好吃，那天我看到熟悉的店名就馬上想起來，原來就是來自安東市場的美食「30年的老店—瑞安街安東食園」，那天我邊逛邊看，真的被裡面色香味俱全的熟食吸引，忍不住帶了很多午餐回家吃，哈哈！

安東市場裡有很多特色的攤販，另外也可以買到新鮮的食材，不管是單身上班族或是小家庭，都可以在這裡買到多元化、經濟實惠的美味料理！安東市場在十年前曾經進行過改建，我們也會持續關心十年後，要怎麼讓市場注入美學，讓這裡變得更好！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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