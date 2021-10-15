秋風起，蟹腳癢，品蟹正是時節！天成飯店集團宣布旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店，以及世貿國際會館內的「翠庭」中餐廳，即日起至11月30日推出「品蟹宴」，主廚嚴選三款鮮蟹食材大閘蟹、大沙公與青蟳，以清蒸、咖哩煲煮等料理方式，精采呈現蟹之鮮，單點每道999元+10%至1299元+10%，於台北天成大飯店與台北花園大酒店持紙本振興五倍券付款，再享大閘蟹加1元多1隻優惠，等同憑振興五倍券1000元+10%即可享用兩隻大閘蟹。

翠庭推出的清蒸大閘蟹每隻單點999元+10%，持紙本振興五倍券付款可享加1元多1隻，活動限加1隻。廚師將淨重4~4.5 兩的台灣大閘蟹，以蒸煮方式，直接品嘗膏黃與蟹肉的鮮味，佐以鎮江醋及薑等佐料，無需過多料理手法，完整呈現膏香濃、肉質鮮的好味道。大閘蟹料理僅限台北天成大飯店/台北花園大酒店兩館供應。

「沙公二吃」單點1299元+10% ／隻主廚採用淨重12兩的鮮活大沙公，以清蒸與咖哩褒煮兩吃料理；剖開鮮蟹，淋上酒水去腥，再放入蒸籠蒸製，以原味方式呈現蟹身的彈性及鮮度，食用時佐以鎮江醋及薑等佐料；再將蟹蓋、香菇、洋蔥等食材以咖哩口味煲製。

「青蟹粉絲煲」單點1099元+10% ／隻，廚師先將蔥、蒜與薑以蠔汁熬製，後加入粉絲與9兩重青蟳，以慢火熬煮煲出鮮蟹濃郁精華，粉絲吸飽了鮮蟹精華，十足入味，蟹肉香嫩細緻，大快朵頤吮指回味。