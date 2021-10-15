美國前總統柯林頓公開談和白宮前女實習生間的關係

現年75歲的美國前總統柯林頓疑似因敗血症的血液感染，而進入加護病房接受治療。醫生14日說，柯林頓是尿道感染擴散到血流內。

據CNN新聞網和俄羅斯衛星（Sputnik）通訊社等媒體15日報導，消息人士周四晚透露，柯林頓12日告訴親信，他覺得不舒服後，就被送入加州大學爾灣校區醫學中心（UCI Medical Center）。

而他的發言人尤瑞尼亞（Angel Urena）推文發布聲明證實，柯林頓入院是要治療和新冠肺炎無關的感染。他說，柯林頓「正在好轉，精神很好，十分感謝為他提供一流醫療照護的醫生，護士和工作人員」。

柯林頓是在加州造訪名下基金會時，感覺身體不舒服，但這和他以往的心臟病史無關，在接受抗生素治療後反應良好。儘管他在加護病房接受治療，但並沒有安裝呼吸器。而柯林頓2004年曾接受心血管繞道手術，2010年又接受了冠狀動脈支架手術。

負責治療柯林頓的醫師阿敏（Alpesh Amin）和芭達克（Lisa Bardack）發布聯合聲明說，這位前白宮主人接受治療後，「感染」狀況已有起色。不過，他們說，柯林頓將繼續留院觀察，而他接受兩天的治療後，白血球數正逐漸下降。

他們強調，柯林頓會進入加護病房接受治療，是基於隱私和安全，而不是因為他需要加護治療。據醫生和幕僚說，柯林頓已四處走動，並和家人及幕僚交談。醫生說，希望他很快就能回家。

此外，醫生指出，老年人出現泌尿系統感染很常見，雖然可能會迅速擴散到血流，但很容易治療。而柯林頓會持續接受抗生素靜脈注射到周五，接著很可能會改服口服抗生素，目前他的病況都很穩定。