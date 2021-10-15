大陸《環球時報》15 日引述法新社日內瓦時間14日報導，聯合國大會當天選舉聯合國人權理事會18個新成員，各國將從明年1 月 1 日開始為期3年的任期，包括美國。報導稱，在戲劇性地退出3年半之後，美國正重返聯合國人權理事會，「中國抓住了這個時間來堅定維護自己更廣泛的影響力」。

香港《南華早報》報導，「美國退出後，人權理事會發生了很大變化」，傳統上，中國在人權理事會上處於辯護位置。但近年來，北京更多地轉向「進攻」，增加了外交官的數量和品質，並與志同道合的國家一起反擊西方的指責。此外，北京還加大了對招待會等的投入，包括舉行新疆宣講活動。「西方人不會理會中國的話」，分析人士說，「但這對較小的開發中國家是有說服力的」。

聯合國人權理事會是聯合國大會的下屬機構，總部設在瑞士的日內瓦。人權理事會由47個成員組成，按照地域原則分配，成員任期3年，在連續兩任後不能連任。理事會每年改選1／3左右成員。法新社稱，雖然成員國是通過無記名投票選出的，但選舉是非競爭性的，18個候選成員國「競爭」18個席位。

美國之音稱，美國是18個候選成員國之一，只需要簡單多數就能加入。但這18個候選成員國在各自地區組別中都不面臨任何競爭，投票結果幾乎確定。

2018年6月，川普政府宣布美國退出聯合國人權理事會，稱其對以色列「存在偏見」以及「無法有效保護人權」。法新社稱，在拜登領導下回歸時，美國將面對一個更有信心的中國，「中國利用美國的缺席來展示自己的力量」。報導引述不具名歐洲外交官的話說：「一些歐洲國家認為，中國和從根本上反對人權的國家，在人權理事會變得越來越強大」。

報導稱，近年來，中國和白俄羅斯、委內瑞拉等夥伴多次在人權理事會發表聯合聲明，支持北京在香港、新疆和西藏的行動，並譴責西方國家的「侵犯人權行為」，包括加拿大針對原住民的行為。

「面對日益加劇的兩極分化，一些人擔心華盛頓的回歸將加強這一趨勢，並導致人權理事會被親美和親中團體的對抗主導。」

法新社稱，日內瓦世界人權組織智囊團執行董事馬克．里蒙表示，自今年稍早以觀察員身分重新加入人權理事會以來，美國「基本上只關注一件事，那就是中國」。他說，美國對中國的攻擊和中國的報復正在「吸走人權理事會所有其他重要工作的氧氣」，「很多國家已經受夠了，因為他們不想看到多邊體系被這些地緣政治大國博弈所挾持」。他敦促美國在人權理事會擴大關注範圍，以贏回其缺席期間對北京友好的開發中國家的支持。

聯合國人權理事會的任務是在全世界加強促進和保護人權，處理侵犯人權行為並提出建議。據報導，新的18個候選成員國還包括阿根廷、印度、立陶宛、卡達和索馬利亞等。中國常駐日內瓦代表陳旭大使周三告訴記者，希望美國在重返理事會後「進行建設性對話，不要讓人權成為政治工具」。