台股加權指數15日開高在16426.76點，權王台積電（2330）法說優於預期，開高在592元，一舉站上月線及季線，帶動半導體族群包括聯電（2303）、世界先進（5347）、漢磊（3707）、精材（3374）等股價紛紛向上，大盤漲幅擴大，上漲逾200點。

受到大型銀行財報亮眼，台積電法說優於預期，上周初領失業救濟金人數降至疫情來新低，14日美股四大指數全面大漲，道瓊工業收漲1.56％、S&P 500上漲1.71％、那斯達克收高1.73％、費城半導體勁揚3.08％。

五大科技龍頭都收紅，Alphabet漲2.59％領先。半導體全面大漲，NVIDIA大漲3.85％。台灣ADR部分，台積電漲2.35％、聯電漲0.79％、日月光漲2.1％。

群益投顧指出，外資集中市場連續三個交易日賣超之後，14日轉為買超34.27億元，台指期淨空單留倉口數減少2309口至1.61萬口，偏空力道有趨緩跡象。

台積電法說優於預期，領軍台股多頭向上挑戰短期均線反壓。可伺機留意搶短機會，但仍須嚴格執行停損停利，做好持股比重控制。主流類股可留意通膨概念、電動車、矽智財、三能概念。