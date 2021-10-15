台北W飯店「AirTF 雲端快閃」即日起於W ON AIR線上市集正式開跑，限時限量推出全館通用商品禮券及SPA療程體驗券，最低四三折起！W ON AIR線上市集持續提供消費者豐富及新穎的W體驗，此次推出超值票券組合，標榜「24小時不打烊，恣享生活不斷電」，自即日起至11月14日止，限時一個月，不管是要年終犒賞自己，還是為2022年做準備，都能趁這波年度優惠最大檔，入手囤起來。

台北W飯店全館優惠商品禮券，適用於各項餐飲及住房消費，顧荷包的同時，依然能享度假。購入各項套票再贈夢幻好禮，一次購買10000元即贈2500元商品抵用券與價值1200元的精選氣泡酒兌換券一張；購買30000元則是加碼獲得10000元商品抵用券及精選氣泡酒、紅酒、白酒兌換券各一，以及the kitchen table 西餐廳周一至周四雙人晚餐券一張；最高購買50000元商品禮券，再享有18000元商品抵用券及精選氣泡酒兌換券兩張，精選紅酒、白酒兌換券各一，和the kitchen table 西餐廳周末雙人午餐券一張。（喝酒不開車，飲酒過量有害健康）

位在台北W飯店12樓的AWAY紓壓艙，以太空艙為設計靈感，利用純淨的白色調和圓型泡泡打造出遠離塵囂的舒活空間，是賓客享受頂級SPA的首選。此番「AirTF雲端快閃」推出全套組合，深受歡迎的「深層喚醒筋膜護理60分鐘」療程，以熟捻的「剝洋蔥式」技法深入筋膜深處，達到疏鬆護理，壓力全面釋放，搭配局部雕塑30分鐘，單堂原價7100元，現在只要4800元。另一項「SK 全方面淋巴循環療程60分鐘」順著全身氣運脈絡香氛按摩，促進血液循環，淨化恢復輕盈體態和自帶光圈的紅潤氣色！搭配局部雕塑30分鐘，單堂原價6500元，現正特惠4500元！早鳥再享獨家好禮，購買30000元以上SPA療程券，贈送蘇珊賀夫曼LINE A 瞬效彈力緊緻面膜 50ml一瓶，原價11500元，限量三組，送完為止。