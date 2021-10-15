工商時報舉辦第十屆「2021臺灣服務業大評鑑」，安心食品（摩斯漢堡）經評選獲「連鎖西式速食金牌」，同時，摩斯漢堡羅斯福路店同仁張嘉晏今年亦在臺灣服務業大評鑑中得到「服務尖兵獎」，用心、細心的服務態度深受肯定。

摩斯漢堡（安心食品）董事長林建元表示，安心食品（摩斯漢堡）30年來，一直堅持提供消費者「安心、安全，健康、美味」的餐飲服務，以食品安全為己任，嚴格把關食材來源，維持高品質衛生管理，第一線服務人員更是以貼心、用心的態度，為每一位用餐的顧客服務，從待客服務、商品品質、店舖環境到人員主動服務意識，各方面都希望能夠做到盡善盡美。

為優化服務品質，摩斯漢堡更積極投入數位轉型，服務流程科技化、自動化的發展，提升對消費者服務的效率與品質，運用智慧科技與數位行銷，提供更人性化、科技化的服務。

通過「臺灣服務業大評鑑」神秘客的明察暗訪及五大稽核，環境設施、基本服務、專業服務、服務應變、客訴處理評選，安心食品（摩斯漢堡）的服務品質讓顧客感覺安全安心，而榮獲服務尖兵獎－羅斯福路店張嘉晏同仁，透過神秘客至受稽之各企業店點實際消費，根據服務人員的服務態度、細心度、臨場反應等指標，從34大行業類別中，嚴格篩選30名優秀從業人員。

「親切」、「美味」、「整潔」以及迅速敏捷的行動力(Hospitality，Delicious，Cleanliness，Speed簡稱HDCS)，一直是安心食品（摩斯漢堡）服務顧客的核心價值，堅持落實「現點現做」、「表現日本飲食文化」、「醫食同源」，有別於其他速食業者的三大特色；更以客為尊，努力讓顧客感到「心情愉快」和「溫暖友善」為宗旨，創造感動的服務。

安心食品（摩斯漢堡）以新鮮、健康開發商品、嚴格評估及驗收採購、多頻次確保品質，以及多維度收集回饋意見，提供顧客安心安全的美味。此外，亦透過各式訓練、服務稽查、衛生抽驗、訪評、店鋪回饋、顧客意見等，持續確保服務及商品品質。不只遵循法規，更自我超越，讓顧客滿意又放心。

安心食品（摩斯漢堡）秉持「貢獻人類、貢獻社會」永續發展的經營理念，發揮最大價值回饋於社會，持續推出健康美味的商品，堅持對食品安全的把關，透過服務、產品、環境全方面的品質升級，並以創新、貼心的服務來強化顧客服務，致力讓顧客臉上流露出「安心的笑顏」，創造感動的餐飲體驗。