大陸房市慘淡，已經波及到房地產仲介行業，知名仲介機構「貝殼找房」開始降薪、裁員，並大幅關閉一線城市分店。

成都商報旗下微信公眾號紅星資本局15日報導，貝殼找房將對上海地區金融等部分業務進行調整。

大陸社交平台有消息傳出，「上海貝殼整個裁員」。上海貝殼全員裁員補償為「N＋3」，18日之前辦完手續，30日物業關停。

對此，貝殼方面回覆稱：「今年以來行業環境發生較大變化，公司據此對上海地區金融等部分業務進行調整。對於此次調整涉及到的員工，將嚴格遵守大陸勞動法等相關法律法規進行妥善安排，同時為其優先提供內部轉崗機會。」

貝殼的金融事業部有員工600人左右，是貝殼的一個二級部門，和鏈家、德佑、新家裝事業部平行，包括上海、北京等地區的團隊。據傳被裁員的團隊原屬於CIO線（首席信息官），主要負責辦公系統開發。

除了裁員以外，貝殼找房在部分城市還出現較大幅度關閉門店的情況。自5月份大陸各地發布房產指導價格後，大陸多個城市中古屋市場進入淡季。貝殼找房線下門店員工說，有仲介一個月都開不了單，甚至半年都沒有開一單的情況也不少。

有貝殼仲介表示，慘淡的業績下，貝殼員工紛紛「出走」，還有部分城市開始關閉門店。「有的是門店確實業績不好，也有的是同一地段門店太多進行了合併。」

據一位鏈家門店店長透露，其所在城市的近2000家鏈接門店中，僅在此前一個月就關閉了近40家。

同樣，作為貝殼平台加盟商的德佑地產，也出現了關店的情況。有德佑地產仲介透露，最近時常有德佑門店店長在微信群里轉讓店鋪。

之前深圳房地產仲介協會做了一次大規模行業摸底調研，預計2021年1-6月深圳仲介門店關停總量在500多間，佔全市仲介門店的近10％。

據報導，在這樣的市場行情下，除了一線銷售人員的流動性非常大以外，有多位受訪者表示，貝殼的管理層、高管的流動性也很大。