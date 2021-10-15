15 assists.

3 quarters.



Trae Young dropping dimes all over 👀 pic.twitter.com/BJpZsu9Kjk — NBA (@NBA) October 15 2021

就算眼見對方幾乎輪休全部主力，老鷹明星後衛崔楊卻沒打算手軟！靠著崔楊先發打了30分鐘，就摘27分、15助攻，外加3籃板、1抄截，老鷹15日在主場以127比92輕鬆撲滅熱火，順利摘下熱身賽第2勝(2敗)，也送熱火吞下熱身賽首敗(4勝)。

在熱火幾乎全部主力輪休情況下，他們甚至把老將哈斯蘭推上先發中鋒位置，老鷹也在上半場就火力全開，打完上半場，就已取得67比43大幅領先，來到第3節，崔楊仍然繼續留在場上奮戰，直到比賽勝負已無懸念，才被換下場休息。

老鷹除了崔楊優異進攻與組織表現，上季因傷打打停停的杭特，今天也有19分進帳，柯林斯與胡爾特各有13分，雷迪許12分，卡培拉10分、10助攻，陣容幾乎跟上季一樣的老鷹，新球季還是要看崔楊如何帶領這支年輕球隊有所突破。

熱火目前除了吉米巴特勒、歐拉迪波兩大主力還在養傷，阿德巴約、羅瑞、希洛、鄧肯羅賓生、塔克等主力更沒隨隊飛到亞特蘭大打這場熱身賽，擺明就是想要調整球隊狀態，熱火今天以菜鳥賈馮史馬特20分最高，史卓斯18分，米凱波特16分、16籃板。