立法院15日邀請行政院進行施政報告及備詢，針對14日高雄發生死傷慘重的大火，國民黨立法院黨團在國是論壇時間齊聚議場，向死難者默哀致意。（季志翔攝）

高雄「城中城」大火46人死，有網友翻出2011年台中阿拉夜店大火造成9死時，高雄市長陳其邁開嗆時任台中市長的胡志強必須下台負責，還直斥「死幾個胡志強才要負責？」面對陳其邁是否應比造個人的標準，為46死大火請辭下台？行政院長蘇貞昌今被問到此問題時並未回應，僅表示他已要求要把現場保留好，同時也要對民眾致上最深的關懷與悼念。

台中阿拉夜店於2011年3月發生火警，造成9死13傷，這是台中繼1995年衛爾康餐廳大火後，再度發生的嚴重火災事故。昨天，高雄鹽埕區的城中城大樓發生惡火，歷時4小時才撲滅火勢，釀出46死41傷慘劇，死亡人數僅次於1995年衛爾康餐廳大火，成為高雄市史上死傷最慘重的單一建物火災。

面對城中城悲劇，有網友翻出陳其邁當年針對台中阿拉9死火警，在當時主持民視《頭家來開講》的謝志偉節目中質疑，監察院沒通過對胡志強的彈劾，是因為國民黨擔心台中選情崩盤，才讓胡志強逃過一劫。

節目播出後，陳其邁也將該節目的YT節目轉貼到個人的臉書，並寫著「陳其邁：用比照威爾康的標準，胡志強根本就該下台負責...這份報告很難服眾...」。

面對陳其邁個人設定的下台標準，蘇貞昌今上午赴立院備詢前，面對媒體追問「城中城奪走46條人命，高雄市長陳其邁是否應該下台？相關法制面要如何加速補強？」

面對究責問題，蘇貞昌未正面回應，而是表示，發生這麼大的不幸他非常難過，「我們認為整個……我昨天到現場看，有關民眾因此受傷，有些甚至失去生命，我們都覺得非常不捨，也深感對民眾……應該給予最深的關懷弔念」，「相關還有哪一些部份，應該做到最好，應該盡速的把相關的部分做好……而事故的原因，我也要求現場要保留好，對責任要查究清楚。」