網紅謝薇安（Vivian）擁有甜美臉蛋和F級傲人上圍，身為單親媽媽的她被網友封為「最強奶媽」，去年她的IG無預警遭停用，導致百萬粉絲數瞬間歸零，令她一度崩潰。近日謝薇安再度大放送粉絲福利，她曬出自己僅裹著一件浴巾的美照，問有沒有人願意幫她按摩，引來網友狂刷一排留言：「可以」。

謝薇安2年前因在IG分享自己踩踏步機、跳繩影片，畫面震撼引來上萬粉絲關注，她也因此一夕爆紅，去年「Aqq cami橫綱凱咪」大爆網美圈真相，稱「七成都有在賣淫」，還列出提供給VVIP客人的陪睡價目表，謝薇安因此遭暗示是「大胸，配合度低」，對此，謝薇安曾親上火線反擊。

謝薇安當時怒斥：「乾（干）我X事，那應該只有低能才會相信」，並表示是「業配文一篇30萬起」，跟亂傳的陪睡價碼無關，更說：「我的稅不是在繳假的，謝謝」，沒想到脫離陪睡疑雲後，去年底她擁有497萬粉絲追蹤的IG無預警被官方停用，讓她求助無門一度想哭，另起爐灶後，目前粉絲數已達52萬。

觀察謝薇安的IG，每每都可見到她曬出不科學的傲人身材半球與事業線，因此一發文都引來上萬人按讚，昨(14日)她改走保守路線，用一條毛巾將上半身「胸器」全遮，只寫下一句：「可以幫我按摩嗎」，而粉絲依舊很捧場，紛紛留言回應：「好呀！」、「可以，太漂亮了」、「我來！」、「很樂意，完全可以」。