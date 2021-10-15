高雄城中城大火 民進黨團捐贈100萬慰問金 09:452021/10/15 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立法院黨團總召柯建銘。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄城中城大樓昨日凌晨火災，造成46人死亡，民進黨立法院黨團總召柯建銘今在臉書表示，民進黨團將捐贈一百萬元慰問金，給高雄市社會局專戶，指定用於大火相關用途，願一切平安。 柯建銘表示，高雄市城中城大樓火災事件，造成多位國民死傷之不幸意外，深感痛心，在此，為逝者默哀、為傷者祈福。 柯建銘也宣布，民進黨立法院黨團捐贈新臺幣一百萬元慰問金，給高雄市社會局專戶，指定用於大火相關用途，也期盼能夠拋磚引玉，攜手共度難關。 危樓改建兩度破局 官員消極奪命 大火悲劇 打亂藍綠總質詢布局 #柯建銘 #城中城 #捐贈 #慰問金 #大火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄城中城46死多嗆傷致命 醫：幸運獲救者要注意3狀況 08:182021/10/15 生活 城中城46死火警關鍵情侶 供詞顛倒卸責上午移送檢方 08:252021/10/15 社會 城中城大火奪46命 高雄巿議會默哀30秒 09:302021/10/15 政治 茶具行情侶列嫌疑人 黃女供詞反覆：大火與我無關 09:392021/10/15 社會 高雄城中城大火 美議員表達哀悼為傷患祈福 06:102021/10/15 國際 類城中城危樓 新北7棟 桃園15處 04:102021/10/15 焦點要聞 城中城媲美殭屍場景 社工訪視遇鬼 老人半夜搥牆為趕走「她」 00:032021/10/15 社會 《傳產》老宅強化消防 郭紀子：強制成立管委會＋火災警報器 08:032021/10/15 財經 居民淒厲求援 親友哭喊救人 高雄城中城惡火奪46命 04:102021/10/15 焦點要聞 員工是城中城惡火受災戶 議員曝老闆一暖舉感動網友 08:092021/10/15 政治 城中城惡火燒出危安問題 網喊「重視防災」 他道出血淚現實面 05:152021/10/15 財經 政治熱門新聞 黃暐瀚問若被柯P罵「袂見笑」會受不了嗎 王世堅居然回3字 - 政治 看完蔡英文最新民調 黃暐瀚認同沈富雄這句話 - 政治 羅友志翻出陳其邁曾嗆胡志強9死火災應下台 照片曝光網驚：迴力鏢打臉自己 - 政治 陳柏惟淋雨媽媽突現身擁抱 「趙少康小編」起底真相狠打臉 - 政治 陳柏惟認了財產申報不實 黃暐瀚爆衝擊罷免案1關鍵 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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