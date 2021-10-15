高雄城中城大樓昨日凌晨火災，造成46人死亡，民進黨立法院黨團總召柯建銘今在臉書表示，民進黨團將捐贈一百萬元慰問金，給高雄市社會局專戶，指定用於大火相關用途，願一切平安。

柯建銘表示，高雄市城中城大樓火災事件，造成多位國民死傷之不幸意外，深感痛心，在此，為逝者默哀、為傷者祈福。

柯建銘也宣布，民進黨立法院黨團捐贈新臺幣一百萬元慰問金，給高雄市社會局專戶，指定用於大火相關用途，也期盼能夠拋磚引玉，攜手共度難關。