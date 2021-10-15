高雄史上最大惡火、鹽埕區城中城大樓14日凌晨全棟付之一炬，害死46條人命。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

高雄史上最大惡火、鹽埕區城中城大樓14日凌晨全棟付之一炬，佔據一樓茶具行套房的黃姓女子及郭姓男子疑似酒後使用沉香驅蚊不慎、導致失火，害死46條人命。深夜遭警方將2人列為嫌疑人，黃女不但供詞反覆，還強調「大火與她無關」，兩人預計15日上午移送高雄地檢署，釐清案情細節。

黃女到案後，警方替她做了兩次筆錄，發現黃女是素行不良份子，問案時精神狀況正常，但說詞反覆，一下說沉香是丟進垃圾桶，但又改口有帶走至其他地方丟棄。但黃女強調，城中城大火與她無關。

不過可卻確定的是，現場確實找到八寶粥鐵罐、香爐，其中香爐外觀明顯焦黑，但到底是燃香導致還是另遭火焚，仍待鑑識調查。

據了解，黃女和郭男兩人為情侶關係，寄居在茶具行後方的套房多時，平時兩人就喜歡呼朋引伴，深夜了還在城中城一樓飲酒作樂，惹得附近住戶相當不滿，多次通報警方取締勸導都無效。茶具行的老闆也早就放棄店面，隨他們兩人佔用。

案發當時，黃女疑似點燃沉香驅蚊，酒過三巡的她和郭男發生口角，氣頭上的她根本沒注意餘燼尚未熄滅，就直接丟到垃圾桶，引燃易燃物及廢棄瓦斯罐，爆炸後火勢一發不可收拾。

消防局為了撲滅城中城大火，總計調派31個分隊、72車145人全力搶救，仍無法阻止烈焰沖天，四處傳出居民的哀嚎求救聲，雲梯車升空要射水又要從陽台拉出求生民眾，現場宛如煉獄，大樓一個小時就付之一炬，造成46死、41傷慘劇。

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