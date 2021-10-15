【LIVE直播】高雄奪命大火災後現場 外牆一片焦黑最新畫面

高雄市鹽埕區府北路上的城中城14日遭火噬，葬送46條無辜性命，而城中城大樓歷史悠久，住戶多為經濟弱勢的年長者與行動不便者，難逃火場，有消防員透露，在破門時怎樣使勁也推不開，後來才發現門後坐著逃不出的住民，臉上還掛著恐懼與扭曲的表情。

高雄高雄鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨發生大火，圖為警消獲報後第一時間趕往現場搶救，上百名消防人員輪番上陣執行搜救任務。（中時資料照／洪浩軒攝）

高雄鹽埕區有「高雄第1鬼樓」之稱的城中城大樓14日清晨發生大火，消防員陸續救出從大樓救出傷者。（中時資料照）

這起暗夜惡火共奪走46條寶貴性命、41人輕重傷，陸空同時射水灌救，仍阻止不了火勢全面延燒，高市消防局表示，該棟建築物老舊，加上室內樓梯間、廢棄電梯等處雜物堆放太多，使得救災行動困難，也導致火苗不斷蔓延，消防人員進入後根本難以布線搜索。

消防人員表示，有些住戶門窗鎖住，需要破壞進入後才能清查是否有人受困，但大樓內動線、隔間複雜，每戶房門又都不盡相同，破壞難度不一，加上大樓內燃燒的餘溫，讓他們搜救過程更為艱辛。他們也在搜救過程中，遇到一間房間欲執行破門作業時，無論怎麼破壞都推不開房門，最後費盡力氣開啟後，才發現死者背靠房門席地而坐，且面部表情驚懼，看了令人相當揪心。

消防人員搶救過程中也發生小插曲，一女子逃生時忘帶手機，被救出後找遍高雄所有醫院及現場白板都沒有她爸爸的名字，心急如焚怒罵現場人員「還要多久！」幸好最後民眾都有找到自己的家屬。