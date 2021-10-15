日本AV女優一花琴音（原名：寶生莉莉）長相甜美卻命運多舛，不僅自爆曾遭性暴力導致她終生不孕，又透露自己罹患子宮頸癌，還因為收入不穩定讓她情緒失控，日前她又在推特指控，自己剛隆乳完曾遭「名人」性侵，造成她右胸下方明顯凹陷。

寶生莉莉在推特發文表示，她才剛去做了胸部整型手術，但就在術後2天遭粗暴性侵，導致她的胸內埋線斷裂，當下甚至能聽見線斷掉的聲音，她當場痛到無法反抗，胸部還因此留下明顯凹陷，外觀變得十分詭異，還影響到她的AV事業，讓她只能忍痛婉拒拍攝邀請。

寶生莉莉控訴，性侵她的人不但是名人，還曾登上日本《TBS》節目《情熱大陸》，但未直接透露出對方的身分，僅在內文絕望地質問：「毀了一個人的人生很有趣嗎？」消息一出再度掀起熱議。然而過去寶生莉莉就爭議不斷，還一度將事務所抽成後的片酬公布，更在直播中吞下大量不明藥物。

今年4月，寶生莉莉又爆料，自己已經流產，孩子的爸爸還是當時的性侵犯，透露自己非常難受，本來鼓起勇氣還是決定生下來，沒想到懷孕第4周就流產，「我是初期流產，可能大家想法不一樣，但這對我來說是一個生命的離開，我真的非常難過。」

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