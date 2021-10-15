台灣「桌球教父」莊智淵剛打完亞錦賽，他這次的發揮相當不錯，在男單項目一路殺進決賽，與死敵南韓李尚洙一決高下，可惜仍以12：10、6：11、6：11、11：7、8：11「銀恨」，不過摘下銀牌仍創下個人最佳成績。而在更早之前的《WTT桌球挑戰賽》中他也拚到16強，輸給的對手仍是李尚洙。

不過自從東京奧運後莊智淵的聲望迅速攀升，他除了以40歲高齡繼續為台灣桌球努力之外，也都繳出令人滿意的成績單，圈了無數粉絲，之後他的個人粉絲團、桌球館都因為他湧入大量人潮按讚留言，這次亞錦賽結束他也感性說道：「回家囉！感謝每個為我加油的您！」讓大家看到他鐵漢柔情的一面。

而國際桌總(ITTF)12日更新最新桌球世界排名，莊智淵上升2名來到世界第25，並登上世界桌球職業大聯盟(WTT)官網首頁，被盛讚是「桌壇長青樹」。這無疑是莫大的榮耀，也讓世界再次看見台灣人的拚戰精神，莊智淵再次為國爭光。

莊智淵因為在亞錦賽殺入決賽，得到350積分，因此從世界第27爬升到25，而WTT也對他讚譽有佳，同時提到他與德國桌球元老級球員波爾(Timo Boll)，同時成為榜上年紀最大世界排名前25球員，巧的是年輕時莊智淵就與波爾在世界成名，兩人曾被譽為「桌球四小龍」之二，如今同樣40歲的他們仍在桌球界佔有一席之地。

莊智淵從小就出身桌球世家，父親、母親、哥哥全都是桌球員，8歲時他也開始嶄露天賦，母親成為他的啟蒙教練，1993年他進入大陸國家桌球二隊展開訓練。1999年赴德國打球，很早就與世界各國的好手對決，球風也非常多元，莊智淵全盛時期在2003年，他的世界排名一度達到第3。