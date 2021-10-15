有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨近3時驚傳大火，12層高的大樓一度陷入火海，現場呼救聲四起，宛如人間煉獄！經13小時搶救，大火造成至少46死、41傷的重大悲劇，超越32年前高雄九龍大廈縱火案24死，成為高雄史上單一建築物死傷最慘重的火警，但因私人產權問題，該棟大樓的消防安檢卻僅限於2樓以下，反成為重要關鍵。

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高雄市副市長林欽榮說明，該棟大樓於1981年取得使用執照，先前樓下是商業區，樓上是住宅區，隨後大樓老舊荒廢後，僅剩7至11樓作為民眾住宅使用，近年來相關單位都有到場進行消防檢查，也有針對不合格處張貼改善單。

據市府清查，該大樓建於1981年，建築老相當舊，而相關公寓大廈管理條例則是在1995年才正式實施，且此大樓一直沒有主動成立管委會，是市府輔導成立管委會的大樓之一，消防單位從2019年就有針對該大樓進行相關消防檢查，前後合計共有4次，

林欽榮無奈表示，雖然消防單位已經勸導限期改善，但住戶為了居住安全，在1、2樓地區設置閘門，防範非住戶的民眾進入，但該閘門也讓消防人員無法入內實際勘查相關消防安檢設備，且該大樓屬於私人用地，消防人員也無法擅自闖入，無奈憾事還是發生。目前起火原因仍在調查當中。