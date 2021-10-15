美國食藥管理局（FDA）疫苖專家小組周四以19對0票一致表決通過，建議為65歲以上，以及患有嚴重疾病或因職業關係的高危險族群接種莫德納（Moderna）新冠疫苗加強劑。

受此激勵，周四莫德納股價再漲3.23%，收在331.88美元。

如果FDA批准了莫德納（Moderna）新冠疫苖加強劑，美國疾病管制和預防中心（CDC）料將跟進做出建議施打的決定，並就接種資格提出具體方案。CDC顧問小組排定於下周開會討論。

FDA「疫苗和相關生物產品諮詢委員會」（Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee ）周四開會討論是否批准接種第三劑莫德納新冠疫苗。該獨立專家小組周五也將開會討論嬌生的新冠疫苗加強劑。

FDA疫苖專家小組一致通過在接種完兩劑莫德納新冠疫苗6個月後補打劑量為50微克的加強劑是安全有效的，而接種對象僅限65歲以上人群、年齡介於18至64歲的新冠重症高危險族群，以及年齡介於18至64歲其工作或所處環境具高度感染風險的族群。莫德納第三針新冠疫苖的劑量為前兩劑（各為100微克）的一半。

匹茲堡大學醫學院的摩爾博士（Dr. Patrick Moore）表示，莫德納的數據本身並不強大，但投票肯定會朝著支持的方向發展。他表示，自己投票支持莫德納加強劑主要是「基於直覺，而非嚴謹的數據」。

新英格蘭醫學雜誌主編、哈佛公衛學院（T.H. Chan School of Public Health.）教授魯賓博士（Dr. Eric Rubin）表示，數據並不完美，但現在是非常時期，我們必須包容不完美的數據。

FDA人員在周二發布的文件中表示，莫德納疫苗的數據顯示其加強劑確實能增加具保護力的抗體，但注射前後的抗體差異不夠大，尤其是對那些抗體仍然很高的人。

在白宮8月宣布將大規模開打新冠疫苖加強劑的計畫後，美國衛生官員即面臨批准加強劑的壓力。FDA和CDC兩大主管機關上個月都已簽署為高風險族群接種輝瑞/BioNTech新冠疫苖加強劑的緊急使用授權。CDC周三公布，目前已有將近900萬人接種了第三劑。

自7月下旬拜登總統首度發布強制接種疫苗規定並呼籲各組織跟進以來，美國符合條件但尚未接種疫苗的人數已從9700萬人降為6600萬人，相當於減少約三分之一。隨著疫苖接種率提高，美國的疫情已經開始緩解，以7日平均值來看，每日確診數較前一周下滑12%，每天染疫死亡人數減少5%。目前雖然每天仍有超過1,250人死於新冠狀病毒，但主要是尚未接種疫苗的人。