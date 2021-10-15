全球力推節能減碳，且大陸及印度缺電問題浮現，引爆綠能及儲能需求，也帶動端子廠健和興(3003)電工產品出貨穩定成長，為第4季營運帶來支撐，健和興表示，儘管有大陸供電不穩定變數，公司努力因應維持產線正常生產，預期第4季可望優於去年同期。

健和興以生產綠能電工、汽機車(電動)、家電端子及連接器產品為主，全球力推節能減碳，且大陸及印度缺電問題浮現，引爆綠能及儲能商機，加上拜登力推涵蓋再生能源、交通、先進製造等領域經濟刺激方案，搭配電動車興起，各國積極建置充電樁，健和興因5G、能源及電動車充電樁產品線完整，順利搭上各國基礎建設，今年前3季營運表現亮眼。

健和興自結9月合併營收達4.27億元，較上月及去年同月分別成長11.35%及50.35%，創下單月歷史新高，單月營業淨利為1億371萬元，較月增12.94%，年增107.15%，稅前盈餘為1億1252萬元，月增55.17%及年增228.58%，以目前實收資本額15.57億元計算，9月每股稅前盈餘為0.72元，每股盈餘為0.5元；累計第3季合併營收達12.1億元，年增逾40%，再創單季歷史新高，較去年同期成長逾40%，營業淨利為2.92億元，較去年同期勁揚106.4%，稅前盈餘為3億元，季增28.43%，年增168.95%，稅後盈餘為2億元，季增19.03%，年增168.01%，單季營業淨利、稅前淨利、稅後盈餘均創單季歷史新高，單季每股稅前盈餘為1.93元；累計前9月合併營收達34.65億元，年增45%，為歷年同期新高，稅前盈餘為7.94億元，稅後盈餘為5.58億元，超越去年全年，每股盈餘為3.54元。

儘管有大陸供電不穩定變數，健和興表示，公司努力因應維持產線正常生產，預期第4季可望優於去年同期。

健和興表示，公司除是美系電動車大廠及部分兩輪電動車供應商，公司充電樁之充電槍產品亦符合歐洲、美國及大陸三地區規格，受惠於歐美及大陸積極建置充電樁，目前車用相關訂單強勁，在智能電網及儲能部分，公司現有應用於輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)，機械設備控制系統連接用電智能電網、4G/5G基地台等綠能/電工連接器，近期大陸相關儲能及綠能的訂單也很好，兩大產品線可望成為未來營運成長主要動能。