大陸實施應對老齡化戰略。取自中新社

人民日報今天（15日）報導，大陸全國老齡工作會議10月14日在京召開。會議認真學習中共總書記習近平對老齡工作的重要指示。

中共中央政治局常委、國務院總理李克強在會上作出重要批示。批示指出：老齡工作事關億萬老年人、家庭福祉和國家發展全局。近年來，在各地區各部門共同努力下，老齡事業發展取得顯著成效。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹中共中央、國務院決策部署，「實施積極應對人口老齡化國家戰略」，聚焦廣大老年人在社會保障、養老、醫療等民生問題上的「急難愁盼」，深化相關改革，健全老齡工作政策、制度和工作機制，推動老齡事業和產業高質量發展，積極發展社區養老，更好發揮社會力量作用，滿足老年人多層次、多樣化需求。加強老年病預防和早期干預，構建失能老人照護體系。各級政府要認真履職，盡力而為、量力而行，注重改善老年人居住生活環境，豐富老年人精神文化生活，維護老年人尊嚴和權益，營造養老孝老敬老社會氛圍，不斷提升廣大老年人的獲得感、幸福感、安全感。

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席會議並講話。他表示，中共十八大以來，各地區、各有關部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，中國老齡事業發展取得一系列新成就。要深入學習領會習近平總書記關於老齡工作的重要講話和指示批示精神，從全局和戰略高度，深刻認識做好老齡工作的重要性、緊迫性，全面落實老齡工作重點任務，推動新時代老齡事業發展不斷邁上新台階。

韓正強調，要進一步完善多層次養老保障體系，健全基本養老保險制度，逐步提高養老保障水平，加快發展第二、第三支柱養老保險。要加快健全養老服務體系，大力發展居家和社區養老服務，提升機構養老服務質量，補齊農村養老服務缺點。要切實加強老年健康服務，強化老年人健康管理，提升老年醫療服務能力，發展社區和居家醫養結合服務，完善醫療保險等制度。要加快推動老齡產業發展，加強老齡產業規劃、標准等基礎性工作，激活老年用品和服務市場，優化老齡產業發展環境。要著力構建老年友好型社會，加強老年宜居環境建設，支持老年人參與經濟社會發展，進一步做好老年人社會優待工作，切實維護老年人合法權益。要加強對老齡工作的組織領導，形成強大合力，提升老齡工作的質量和效率。

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席會議並作總結講話。她強調，要認真貫徹黨中央、國務院決策部署和會議精神，深入實施積極應對人口老齡化國家戰略，將積極老齡觀、健康老齡化理念融入經濟社會發展全過程，構建預防、治療、照護三位一體的老年健康服務模式，優化城鄉養老服務供給，加強為老服務專業人才培養，推進老年友好型社會建設，不斷增強老年人的獲得感、幸福感、安全感。