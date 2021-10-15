美國聯邦大陪審團今天指控一名前波音主要試飛員在737 MAX認證期間誤導航空監管機關。波音的737 MAX機型在2018年到2019年發生兩起空難，總計造成346人罹難。

49歲的佛克納（Mark Forkner）是波音公司（Boeing Co.）與美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration FAA）之間的主要聯絡人，以協助FAA了解應如何訓練飛行員操作波音737 MAX。

法新社報導，美國司法部在聲明中說，佛克納「對波音737 MAX飛行控制系統『操控特性增益系統』（Maneuvering Characteristics Augmentation System MCAS）的新增部分，向聯邦航空總署提供資料上有誤、不精確且不完整的資訊」。2018年與2019年的兩起空難都是歸咎於操控特性增益系統。

根據法庭文件，佛克納在2016年發現操控特性增益系統有重大改變的資訊，這項系統是為了防止飛機失速，佛克納卻刻意沒有向FAA分享相關細節。

因此，FAA沒有在關鍵文件或飛行員訓練手冊中，納入關於操控特性增益系統的參照資料。

佛克納也因為隱瞞關鍵資訊，遭控密謀對採購737 MAX機型的波音客戶不利。

根據2020年初公布的文件，他聲稱他可以欺騙FAA聯絡人，讓操控特性增益系統取得認證。

波音737 MAX機型是在2017年3月獲得正式認證，但在2018年10月與2019年3月發生造成346人罹難的兩起空難後，遭全球各地停飛20個月。

在這兩起空難中，操控特性增益系統都因為機上兩個感應器之一傳出的錯誤訊息而失控。

2020年底，操控特性增益系統軟體經過調整，波音737 MAX獲准再度飛上天際。

波音承認須為誤導監管機關負責，同意支付25億美元解決訴訟。

佛克納今天在德州遭大陪審團正式起訴，遭控犯下與飛機零件有關的兩項欺詐罪名與4項電信詐欺罪名。

如果遭定罪，他最高將面臨100年徒刑。