謝國樑昨宣布參選基隆市長，要打造基隆成為亞洲最有愛的城市。（本報資料照）

國民黨前立委謝國樑14日搶頭香率先宣布參選基隆市長，他表示想打造基隆成為亞洲最有愛的城市。對此，基隆市議會民進黨團 15日質疑，是為了滿足自己及家族的權力慾望而重返政壇，謝的立委任期內，基隆的幸福指數，在全台灣各縣市裡吊車尾，請市民好好檢視他的從政成績單。

民進黨團總召鄭文婷表示，2014年林右昌市長入主基隆市政府後，大刀闊斧努力建設基隆，讓基隆擺脫三高(高失業率、高自殺率、高離婚率)城市的悲劇，同時也召喚許多離鄉的遊子返回基隆定居，謝國樑離開基隆五年之後，是否受到這股浪潮的吸引而歸鄉？還是為了滿足自己及家族的權力慾望而重返政壇？

謝國樑擔任基隆市區域立委的12年當中，正是基隆陷入谷底難以翻身的時刻，當時謝國樑有力挽狂瀾嗎？有為基隆努力過嗎？

對於謝國樑盼打造基隆成為一座有愛的城市，鄭文婷質疑，謝國樑真的認識基隆嗎？基隆翻身早已是個有愛的城市了，現在基隆人快樂指數早已打破過去30年國民黨執政時期的紀錄，不是「小愛爸爸」就能打造有愛城市。未來的基隆市長必須具有人文關懷、懂得解決民眾需求，喊口號早已不被基隆市民接納。

議員張之豪則認為，謝在擔任立法委員期間，質詢次數一度掛零，出席率、質詢率、法律提案數、預決算提案數過低，被公督盟列為「待觀察名單」。

張之豪批評，他的立委任期，2004至2015年之間，基隆市的幸福指數，在全台灣各縣市裡吊車尾，基隆市的各方面建設、預算，以及最關鍵的北北基合併升格，結果如何，基隆市民應該都記憶猶新、心理有數，請市民朋友好好檢視他的從政成績單。