泰豐輪胎中壢廠出售案出現轉折，考量房地產市場回溫，加上桃園市政府提供的獎勵容積率，必須依照合約在明年9月底前完成重劃，有時間壓力，將朝直接賣地而非出售股權方式處理，盼可吸引更多買家、拉高標金，對泰豐來說更為有利。

泰豐今日召開股東臨時會，除了全面改選董事，還有停止處分子公司泰誠開發及泰鑫建設一案。不過現場股東意見不少，有股東認為南港在土地開發上經驗豐富，希望能在南港董事長林學圃的操刀下，把這塊土地變成第二個世界明珠。

大股東強調，從未反對賣地，而是反對以出售子公司股權的標售方式來辦理。因為根據房地產業界人士分析，處分這類大型的不動產，如果直接賣地可以吸引更多買家，透過公開標售的合法程序，可以為泰豐創造更多的利益。

股東臨時會主席趙國帥認為，為因應美國高關稅對公司的影響，出售土地可以充實公司營運資金，台灣已經慢慢走出疫情陰影，房地產市場逐漸回溫，這時候的標售土地未嘗不是個好時機，也可以為泰豐帶來更充裕的資金。

泰豐經營權之爭在近半年高潮迭起，因不滿以南港為首的市場派進逼，泰豐公司派6月時宣布標售泰豐100％持有子公司泰誠開發全部股權，或其所有中壢廠土地及建物，由於土地開發利益上看百億，引發賤售疑慮，更讓市場派極度不滿。

南港隨即聲請暫時狀態處分，智慧財產及商業法院裁定，在本案訴訟前禁止泰豐處分土地及股權。不過隨泰豐經營權更迭，中壢廠土地開發爭議可望落幕，這塊地未來因桃園捷運通過設站，又被規畫為住宅區，前景相當樂觀，成為新團隊的活棋。