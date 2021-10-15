高雄市鹽埕區「城中城大樓」昨天凌晨發生大火，釀成46死41傷。曾擔任多年高雄市長的監察院長陳菊在臉書說，心中十分悲慟，共同祈願，逝者安息、生者平安，不過，有網友留言質問，「請問妳的12年幫這棟大樓做了什麼防護措施？」，但也有網友認為不該挑起不必要的仇恨言論。

對於高雄「城中城大樓」大火悲劇，陳菊昨晚在臉書表示，「鹽埕區老舊大樓失火的事故，造成重大傷亡，我和大家一樣，心中十分悲慟，我們共同祈願，逝者安息、生者平安」。

陳菊這篇貼文引發網友關注，踴躍在底下留言，有網友質疑，「請問妳的12年幫這棟大樓幹了什麼防護措施，可否詳細希望一下」、「改建安置有在規劃嗎？用嘴巴說大樓就可以更新？弱勢族群就可以走出困境？既然她還是在監察院長的位置，可以在職權內調查，請各地區首長改善」。

不過，也有網友認為，「請勿在這挑起不必要的仇恨言論…沒有人願意發生悲傷的事情..願逝者安息.警察.消防人員辛苦了」，另外，有網友指出，六都內都有極弱勢老殘窮困窩居租賃在老舊市區危樓，中央是否請六都社會局造冊清疏安置，以免再有類似的火災重大傷亡事故發生？請政府一定要盡全力搶救與撫恤。

前高雄市長也在臉書表達心情，他說曾在高雄服務8年半，在高雄擔任市長時，市民的安全是我施政的首要目標，因為只有「安居」，才能「樂業」，沒有安全的居住環境，市民就無法快樂工作與生活。他衷心祈願亡者安息，傷者儘速康復，也期盼類似公安事故勿再發生。