量販業提供商品種類多元齊全，同時以大量進貨壓低售價，滿足消費者對價格以及「一次購足」的需求。經濟部指出，營業額持續維持成長態勢，2020年因疫情帶動民生物資囤貨潮湧現、線上購物業績成長、振興促銷活動激勵，以及展店效應，營業額2287億元，年增8.9％，為2010年以來最大增幅。

經濟部統計處表示，量販業營業額近5年平均成長率4.8％，占綜合商品零售業比重17.7％，較2016年增加1.5個百分點。今年又因疫情升溫，帶動民生用品銷售增溫，加上網路銷售業績大幅成長，但美食街餐廳禁止內用，消費人潮減少，抑制部分增幅，1至8月營業額1611億元，年增3.6％。

疫情帶動宅經濟蓬勃發展，量販業者紛紛啟動轉型，加快數位化腳步，加以今年因疫情升溫，推動線上購物需求增長，1至8月量販業透過網路銷售之營業額大幅成長49.2％，高於實體通路之0.2％，網路銷售營收占比由109年3.7％升至5.1％，成為挹注營收成長的另一助力。

2019年量販業銷售商品結構以「食品類」為大宗，占42.4％；其次為「家庭器具」20.3％，「飲料菸酒類」11.3％居第3，三者合計占比逾7成。另觀察量販業營收趨勢，銷售旺季主要集中於1月與2月，主因農曆年前尾牙商品及年貨採買，以及7-8月受惠中元節及中秋節採購需求。

2020年量販業者以價格競爭激烈，毛利偏低及勞動成本提高為主要經營困境，均占80.0％；對於未來營運發展計畫則以強化自／新媒體行銷占80.0％為主，顯示業者在布局電商市場漸入軌道後，面對大小電商崛起、零售競爭加劇，將以更精準的行銷策略維護既有客戶忠誠度，並開拓新客源擴展營收。

隨家庭結構及消費行為改變，加上同業競爭激烈，促使業者除大型購物中心外，亦逐步透過併購方式深入社區，朝向中小型便利店方向發展，以利擴大營收並快速提升市占率。依流通快訊統計，截至今年8月底量販店家數為373家，較上年底增加186家，其中併購超市183家，顯示量販業者持續深耕社區擴點，以搶攻中小型超市商機。