拜登簽署法案 正式推遲債務違約期限至12月 10:292021/10/15 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統拜登今天簽署法案，暫時提高政府舉債上限到28.9兆美元，把債務違約期限推遲到12月。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登今天簽署法案，暫時提高政府舉債上限到28.9兆美元，把債務違約期限推遲到12月。 美國財政部估計，若不提高債務上限，政府可能於本月18日用罄所有資金。 拜登今天簽署的法案將債務上限提高了4800億美元，預料可供政府運作至12月3日。 經民主、共和兩黨爭執數週後，聯邦參議院上週同意暫解政府燃眉之急，聯邦眾議院繼而於12日通過法案。 促參2.0修法 將納兩大配套 重返聯合國人權理事會 外媒稱美國只關注一件事 #拜登 #12月 #簽署法案 #推遲 #債務違約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網購雙雄錢景靚 瑞銀雙雙升評 04:102021/10/15 證券．權證 美國亞太助卿會蕭美琴 國台辦批違反一中 04:102021/10/15 政治要聞 出走3年半後 美國重返聯合國人權理事會 05:572021/10/15 國際 北市22日起加開夜間疫苗接種時段 供上班族施打 09:592021/10/15 生活 共機頻繁擾台 白宮：助台維持自衛能力 07:322021/10/15 國際 觀光工廠輕旅行 新北推暢遊券 04:102021/10/15 地方新聞 《國際社會》高危族群接種第3劑莫德納疫苖 FDA專家小組投下贊成票 09:452021/10/15 財經 《國際經濟》拜登簽了 美國倒債大限延至12月 10:532021/10/15 財經 《金融股》國票金娶安泰銀 每股對價約17.21元 08:032021/10/15 財經 美財報季起跑 銀行開紅盤 04:102021/10/15 全球財經 Disney＋獨家聯手台灣大、凱擘 04:102021/10/15 產業．科技 國際熱門新聞 韓7歲女童手繪《魷魚遊戲》場景 網驚呼：「看到背都涼了」 - 國際 美中軍事衝突一觸即發？美聯社：台灣成為火藥庫 - 國際 美前總統柯林頓入加護病房 疑似血液感染受治療 - 國際 中印邊境衝突恐全面失控 印度人怕爆說話了 - 國際 CNN：兩岸好緊張 台北人沒在怕 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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