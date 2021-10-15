圓展(3669)AVer FONE540會議電話揚聲器，獲得Zoom的官方硬體認證。FONE540是圓展全系列創新視訊會議設備中，最新通過Zoom嚴格認證流程的設備。

圓展今早股價止跌，受到疫情趨緩及疫苗施打率提高，WFH光環褪色，造成圓展股價由去年9月高點158元，一路走滑到本周低點45.6元，昨天一根長下影線後，今早盤圓展止跌。

在取得認證前，Zoom對FONE540進行各項嚴格的實驗室測試，確保能與Zoom雲端視訊平台完美整合。而FONE540經過嚴格的測試，獲得Zoom官方認證，最終成為Zoom認可的第三方音訊設備。使用Zoom搭配FONE540，即可升級電腦內建的麥克風或原有老舊的麥克風設備，擁有專業級的視訊會議體驗。FONE540提供企業級的音訊，清晰的互動交流，大幅提升視訊會議的效率。

Zoom設備合作夥伴經理Chris DeNovellis表示，「Zoom非常榮幸認證圓展會議電話揚聲器，此設備適用於小型到中型會議室以及在任何需要專業音訊體驗的地方。透過Zoom Rooms的硬體設備認證，客戶會知道這些產品符合我們的高標準，且能夠提供流暢和高品質的溝通體驗。」

FONE540為Zoom視訊會議帶來以下功能：滿足各種類型會議室：使用者透過串聯延伸的麥克風或額外的2個會議電話揚聲器來擴張FONE540，以適用於各類型會議室或會議桌配置。清晰的聲音品質：FONE540搭載最新科技，能過濾會議中噪音干擾及消除同步音訊問題，打造優質的視訊會議體驗。即時開啟三方通話：當遠距的第三方想要加入會議時，只要將手機透過Phone In孔接到FONE540上，即可進行三方電話會談。

圓展美國子公司產品行銷總監Carl Harvell指出，「遠距辦公及居家辦公已成為商業不可或缺的一部分，且清晰的溝通至關重要。而圓展設備與Zoom完美的整合，讓我們提供使用者流暢的AV體驗，達成高效協作並提高生產力。」