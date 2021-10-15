1.商丞(8277)：獲外資連5日買超，早盤股價頻頻觸擊漲停，突破月線。
2.台積電(2330)：昨法說報喜，昨夜ADR漲2.35%，激勵盤初股價漲至594元、漲幅逾3.5%，5日線、月線、季線一次到手。
3.世界(5347)：業績亮麗，後市續好，外資喊上180元、重申買進評等，激勵今早股價漲逾4%，攻克5日線、季線。
4.第一銅(2009)：昨獲外資擴大買超1940張，加上期銅上漲333美元，晨盤疾拉漲停鎖死，量增飛過月線。
5.美琪瑪(4721)：電動車題材點火，前8月每股賺2.74元，早盤強彈3%，重返五日線。
6.雙邦(6506)：9月營收年增37.78%，連兩日亮燈攻頂，站上20元及1年半高價。
7.智原(3035)：法人看好訂單能見度高，對今明年業績抱高度期待，晨盤放量勁揚4%，站在相對高檔。
8.晶焱(6411)：上季業績創新高，Q4旺季續拚新猷，獲投信連7買相挺，一度大漲6%，收復200元及月線。
9.環球晶(6488)：Q3營收寫史上第三高，在長約護體、產能滿載下，晨盤一度反彈3%，護守5日線。
10.高端疫苗(6547)：Lancet RM期刊發表，新冠疫苗二期數據估保護力8~9成，鼓舞早盤勁揚5%，站穩五日線。
11.藥華藥(6446)：獲韓國PV藥證，繼昨日強攻漲停後，今續衝高7.5%，一舉收復月線及半年線。
12.帆宣(6196)：在手訂單創下448億元歷史新高，今、明年營運確定旺，股價飆車直攻漲停。
13.昇貿(3305)：低溫錫膏獲Intel認證指定，為運添動能，盤初攻高約半根漲停板。
14.健和興(3003)：前九月EPS 3.54元，Q3稅前盈餘、稅後純益創新高，多方吐怨氣，攻高逼近90元。
15.夏都(2722)：五倍券+國遊券，2大金剛在股市動盪中護航，早盤強勢反彈逾3.5%。
16.萬海(2615)：股價頻破底外資買超也難救，盤初一度跌逾2%測試160元關卡，成航運股空頭箭靶。
17.金像電(2368)：9月營收年增逾1成，訂單看到明年Q1，多方趕路走高3%，瞄準月線前進。
18.聯電(2303)：漲價題材吸引外資目光，目標價最高喊上119元，昨投信率先轉買超，今早股價大漲約5%，重回5日線上。
20.華榮(1608)：國際銅價高漲，外資昨大幅回補，早盤觸及漲停，並挑戰季線。
21.國票金(2889)：併安泰銀拍板，盤初漲逾3%，收復10日線、月線。
22.同欣電(6271)：Q3營收登新高、Q4會更好，早盤急拉、漲約3%。
23.廷鑫(2358)：受惠鋁價攀高，獲利看俏，早盤勁揚逾8%、站回短均。
(編輯整理：李慧蘭)
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