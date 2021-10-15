越南汽車製造業者Vinfast表示，計畫將在2022上半年，在美國市場開始收VF e35與e36兩款電動車預購單，並可望在2022年底前陸續交車。

預定將在11月的洛杉磯車展上，推出最新這兩款新電動車的VinFast認為，現在還太早預估新電動車確切銷售量。但因為全球車用晶片短缺，據悉Vinfast目前2022年的全球電動車銷售目標為1.5萬輛，遠低於之前所做的5.6萬輛預估。

背後有越南最大集團Vingroup當靠山的Vinfast，先把美國加州當前哨站，2022年將新成立60家車展中心。富爸爸Vingroup於1993年成立時，最早是賣泡麵的，但現在已把業務觸角伸到房地產、休閒度假村、學校教育單位、醫院甚至智慧手機等多面向的產品上。

越南首家汽車自有品牌的Vinfast在2017年設立，目前的競爭目標是放在車體大小與價格多寡。Vinfast還打算提供電動車電池租賃業務供車主選擇，因為車用電池是電動車成本最大的零組件之一，所以Vinfast新電動車售價應該不會計入電池組。

以美國特斯拉為假想敵的VinFast在越南設有車輛組裝廠，計畫在美國銷售時，大部分業務都在網路上進行。同時，Vinfast未來也有可能會在美國設廠。

另外，在資金挹注方面，Vinfast正考慮在美國上市以便就近能獲得。而為了展現進軍歐美電動車市場的決心，VinFast也特別從國際大車廠挖角專業人才。