桃園市校園流感疫苗於10月12日全面開打，為提升校園整體防疫效能，推動學校教職員工隨學生一同入校施打疫苗政策，有27萬5686名學生願意在校接種疫苗，比率高達98％，預計將於12月8日前完成305所學校校園流感疫苗接種作業。

市長鄭文燦市長15日上午8點到蘆竹區龍安國小視察校園流感疫苗接種作業，他表示，馬上就要入秋冬，是呼吸道疾病好發的季節，為加強防範流感，桃園市各區衛生所及流感疫苗合約院所共280家，自10月1日起提供符合接種資格的對象接種流感疫苗。

針對學生部分，鄭文燦說，學生採校園集中接種模式施打流感疫苗為原則，學生有意在校接種率達98％、約27萬5686人，沒有要在校內集中接種的學生，將由學校開立補種通知單，可持單到衛生所或合約院所接種。

鄭文燦表示，桃園市2020年首次將學校教職員工納入校園流感疫苗接種對象，今年也持續推動教職員工隨學生一同入校施打疫苗政策，教職員工有意於在校接種率達94％、約1萬7442人，教育局已加購1萬5600劑流感疫苗，將由專業醫療團隊入校為教職員工施打流感疫苗。

教育局補充，桃園市國高中學校的校園BNT疫苗接種計畫，也將於10月18日前完成，不過考量BNT疫苗須與流感疫苗間隔1周，將於達間隔時間後陸續完成校園流感疫苗接種。

龍安國小校長吳振世說，學校配合市府安排校園流感疫苗接種作業，學生接種流感疫苗前由教師帶領學生至指定地點集合，並由護理師向學生進行衛教宣導，說明施打流感疫苗相關注意事項，現場由專業醫療團隊評估診察、接種。此外，教職員工在沒有課務時段可隨學生一同至施打地點接種流感疫苗，不影響師生學習及教學。