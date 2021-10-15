周六北部低溫下探16度，溫差大易導致心肌梗塞等心血管疾病發作，對此，台大醫院小兒部主治醫師林凱信提醒，本身有三高問題的人，天氣轉涼務必注意身體保暖，另也教3招護好心血管，包括避免長時間泡澡、多賴床2至3分鐘與注意頸部保暖。

林凱信表示，許多人天氣轉涼就會想泡湯，但其實天氣冷的時候不宜長時間泡湯，以免四肢血管擴張，引發腦血管急症；另外如果去泡湯也不要泡完就突然站起來，因為溫暖的泉水會導致的血管擴張，容易造成低血壓引發暈倒意外。

林凱信指出，天冷睡醒可多賴床幾分鐘，因為起床的時候是一天體溫最低的時刻，且因為睡覺時長時間沒有活動，容易導致肌肉僵硬，迅速起床恐致血壓急速上升，比較容易發生心肌梗塞，因此建議大家可以在被窩中暖身大約2至3分鐘再起身。

林凱信說，天氣比較冷的時候，身體為了避免體溫流失，血管會緊縮，進而導致血壓上升，建議出門前可用圍巾圍住脖子保暖20至30分鐘，因為脖子是動脈血管流通的地方，脖子有好好保暖，身體循環會比較好。