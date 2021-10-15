KD threw it down 🔨 pic.twitter.com/xpzqW3jmJI — Bleacher Report (@BleacherReport) October 15 2021

暫時拋開厄文堅持不打新冠疫苗無法出賽陰霾，籃網15日在熱身賽遭遇灰狼，靠著杜蘭特19分、7籃板，喬哈里斯也投進7顆三分球、貢獻23分，最後以107比101險勝灰狼，拿下熱身賽第3勝(1敗)，但籃網這次贏球又跟菜鳥後衛卡麥隆湯瑪斯有關。

今天這場熱身賽兩隊幾乎都用例行賽正常輪替應戰，打到最後8分02秒，籃網總教練納許換下所有主力休息，沒想到籃網14分領先轉眼被灰狼追到只剩2分，幸好卡麥隆湯瑪斯讀秒階段穩穩4罰俱中，有驚無險幫助籃網留住這場主場勝利。

籃網除了杜蘭特與喬哈里斯火力演出，艾卓吉也替補拿下16分，克萊斯頓11分，米爾沙普10分、9籃板，哈登全場投7中2，雖僅貢獻6分，卻傳出14次助攻，代表他仍打算先以組織為主，暫時不想發揮自己強大火力，畢竟厄文還不知何時歸隊。

灰狼以去年狀元愛德華茲23分最高，唐斯也有16分、8籃板、6助攻、3抄截與1火鍋的全能演出，比斯利14分，普林斯13分，無奈吞下熱身賽首敗的灰狼，也終止熱身賽3連勝，不過灰狼主控羅素今天並未上場，而是選擇輪休調整自我狀態。