中國國際問題研究院亞太所特聘研究員宇文昊15日在大陸《環球時報》撰文指出，在就任日本首相10天後，岸田文雄於14日宣布於當天下午解散眾議院。按照日程，31日將進行議會選舉的投票和計票。據日本媒體報導，日本眾議院此次從解散到選舉投計票僅為17天，創下戰後最短紀錄。岸田文雄和自民黨做出這樣的決定，目標很明確，就是要在議會中謀取比現在更大的多數優勢。「修改憲法」或將成為自民黨接下來的政策目標之一。

宇文昊稱，值得關注的是，一旦在議會獲取更大優勢，自民黨接下來會通過岸田政府推行哪些政策。在日前召開記者會上，作為自民黨政調會長的高市早苗公布了一份「政權公約」，系統闡述了即將實施的政策。這份綱領包含八大領域的重點政策，其中除疫情應對策略、經濟增長、公平分配等之外，在「外交安保」部分，自民黨列入了「將日本防衛費增至占GDP 2％以上」這一目標。此外，有日媒分析稱，「修改憲法」或將成為自民黨接下來的政策目標之一。

在8日首次發表的施政演說中，岸田文雄就表示將修訂國家安保戰略和防衛大綱，強化海上保安和導彈防禦能力，繼續推進「自由開放的印太」合作。與增加軍費的政策聯繫起來看，如今日本極力想藉「自由開放的印太」來推動自己在地區軍事安全上突破限制，扮演更大的角色。而途徑則是通過與一些國家建立准軍事安全同盟。

有媒體報導，日本和英國日前低調啟動了「互惠准入協定」（RAA）談判。看似並不起眼的這一動作，卻是日英關係朝著「準同盟」方向邁進的重要步驟，也是日本突破戰後軍事禁區的新嘗試。日英如談成「互惠准入協定」，將是日本繼去年11月與澳洲就簽署《互惠准入協定》達成一致以來的又一份高級別防務合作協定，其合作深度僅次於《日美安保條約》。

宇文昊表示，這一協定若能達成，將進一步明確日英兩國軍事人員互訪、聯合演習的行政和法律程式。協定生效後，雙方軍事人員以聯合訓練為目的進入對方國家時將無需審查，攜帶武器、車輛裝備的手續也將精簡。同時，兩國共同訓練的軍種也將從目前的海空力量向地面力量拓展，實現全軍種的防務合作，這些意味著日英兩國在深化防務關係方面邁出了一大步。

相較日澳之間的協定，日英協定簽署後將進一步拓展日本軍力「走出去」的空間。而在這樣步步為營的漸進式軍事突破中，規定日本戰後走和平發展道路的「和平憲法」第9條也將被進一步架空，逐漸淪為擺設。

宇文昊認為，從歷史上看，日本曾經藉與西方國家結盟以實現向外擴張的目的。今年正值日英同盟解體一百周年。20世紀初，日英為維護各自在中國與朝鮮半島的利益、制衡俄羅斯遠東擴張而三度結盟，最終這一同盟成為日本對亞洲大陸進行侵略擴張的工具。近年來，日本加快修憲強軍步伐，不斷突破戰後軍事活動限制。而英國脫歐後力推「全球英國」外交構想，積極介入「印太」地區。兩國打著維護「印太」自由貿易和海洋秩序的旗號熱絡互動，防務合作不斷升溫。上個月英國「伊莉莎白」號航母首次停靠日本，日英舉行了多項聯合軍演。

可以說，日英兩國都是操弄地緣政治的老手。作為孤懸歐亞大陸兩端的島國，日英兩國的外交政策始終難以擺脫「對外擴張」和「大國均勢」的思維定式。但是，在全球格局深刻演變的當下，兩國實力地位早已今非昔比，同病相憐卻又惺惺相惜，想要抱團取暖。日本想借道英國擴大軍事影響，英國則要倚仗日本立足「印太」。但雙方一味強化軍事合作，只會使亞太地緣環境更加複雜，給地區國家管控處理熱點問題的努力增添障礙。

宇文昊強調，不少有識之士指出，要打造虛擬的「價值觀同盟」不難，但要重建「軍事同盟」純屬逆時代潮流而動。日本政府宣稱日英防務合作是為實現「自由開放的印太的和平穩定」，媒體則無一例外解讀為「牽制中國」。這一政策取向反映在對外關係上，就是日本與英澳等域內外大國強化軍事合作，為拉幫結夥遏制中國壯膽提氣。

從全球層面看，日英分別是美國在東西半球忠誠的盟友。拜登政府上台後，美國著手重塑全球同盟體系，一手拉緊以英國為核心的大西洋夥伴關係，一手強化以日澳為核心的太平洋同盟體系，著力鞏固全球戰略的東西兩翼布局。在美國看來，促成日英、日澳建立「準同盟」關係，意味著太平洋、大西洋和印度洋「三洋貫通」，可極大助力其穩定全球霸權架構。

在地區層面，美日印澳「四邊安全對話」（QUAD）日趨機制化，美英澳剛剛建立三方安全夥伴關係（AUKUS），「五眼聯盟」也有意對日本擴員。對美國而言，日本與英國和澳洲分別締結RAA協定，對於進一步完善美國主導的「印太戰略」拼圖有重要意義。對日本而言，締結RAA協定意味著其軍事作用得到英澳的背書，可進一步提升對美戰略價值，彰顯其「印太」大國的地位。

然而，今天的亞太已不是一百年前帝國主義橫行的時代，軍事合作一旦突出針對特定國家的對抗性，則意味著其標榜的「正當合法性」消失。如果相關國家依然沉湎於當年的同盟舊夢，執意走零和對抗的老路，不能正視地區各國求穩定、謀合作的共同訴求，最終必將反噬自身的形象地位。